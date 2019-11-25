السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يزور المحافظات الشرقية للمنطقة غدًا



جدة 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

يقوم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة غدًا، بزيارة المحافظات الشرقية للمنطقة.

ويستهل الأمير خالد الفيصل جولته بزيارة محافظات الطائف وميسان والمويه, وخلالها يلتقي الأهالي ويستمع إلى مطالبهم, كما يقف على المشاريع الحكومية المختلفة التي يجري تنفيذها، ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الخِدْمية في مجالات الطرق والتعليم والصحة والمياه والبلديات وغيرها.

وخلال الزيارة يتابع أمير منطقة مكة المكرمة لدى ترؤسه اجتماع المجلس المحلي، تنفيذ المشروعات ويحرص على دعم مطالب الأهالي واحتياجاتهم، وذلك بحضور مسؤولي الأجهزة الحكومية والقطاعات الخدمية في المنطقة, كما يواصل سموه يوم الأربعاء زياراته لبقية المحافظات (الخرمة ورنية وتربة )، يُذكر أن جولات سمو الأمير خالد الفيصل السنوية على المحافظات قد أسهمت في تحويل الكثير من طلبات أهالي المحافظات إلى مشروعات تنموية، كما كانت سببًا رئيسًا في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتحريك العمل في المتعثر منها، وساهمت أيضًا في تحقيق تنمية متوازنة ومتوازية، إذ أثمرت الجولات عن إنشاء وتدشين مشروعات للتعليم الجامعي، وإيصال المياه المحلاة لجميع المحافظات، كذلك توفير لكافة الخدمات الصحية والكهرباء والمشروعات الخدمية الأخرى الرامية لتحقيق إستراتيجية المنطقة المرتكزة على بناء الإنسان وتنمية المكان.

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13:37ت م

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