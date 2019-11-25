السعودية اليوم/ أمانة القصيم تدشن خدمة إصدار التراخيص في البلدية الفرعية النسائية بمدينة بريدة



بريدة 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

دشنت أمانة منطقة القصيم خدمة إصدار التراخيص البلدية من البلدية الفرعية النسائية بمدينة بريدة، وذلك بعد إتمام أعمال الربط الإلكتروني مع الأنظمة البلدية وتدريب الكادر النسائي المختص، حيث باتت البلدية الفرعية النسائية بمدينة بريدة تقدم خدمات إصدار التراخيص للمستفيدات بشكل كامل.

وتواصل البلدية الفرعية النسائية بمدينة بريدة جهودها الرقابية والإشرافية وفق نطاق أعمالها، حيث نفذت خلال العام الماضي (1561) جولة ميدانية على المطاعم والمشاغل النسائية، وأصدر الفريق الرقابي بالبلدية (707) مخالفة، ومصادرة (1091) كيلو جرام من المواد التالفة والغير صالحة للاستهلاك البشري، وفي مجال الخدمات الإلكترونية أصدرت البلدية خلال العام الماضي (685) شهادة صحية، وأنهت معالجة (869) رخصة.

كما شاركت البلدية بتنظيم عدد من الفعاليات و ورش العمل والمعارض على مدار العام منها "أسبوع الإبداع البلدي" و "حملة غذاؤكم أمانة" و "معرض صحة البيئة" و "مهرجان صيف وربيع بريدة".

// انتهى //

13:29ت م

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