السعودية اليوم / الأمم المتحدة: انبعاثات الغازات الدفيئة بلغت مستويات عالية قياسية في 2018



جنيف 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة -المسبب الرئيس للتغير المناخي- مستويات عالية قياسية العام الماضي.

ودعت الأمم المتحدة اليوم إلى تحرك سريع لضمان مستقبل جيد للبشرية.

وقال رئيس منظمة الأرصاد الجوية بيتيري تالاس في بيان: "لا يوجد أي مؤشر على تباطؤ، ناهيك عن انخفاض في تركيز الغازات الدفيئة في الجو، رغم جميع الالتزامات بموجب اتفاق باريس بشأن تغير المناخي".

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13:25ت م

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