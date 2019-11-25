السعودية اليوم / اجتماع عربي لحماية حقوق المرضى النفسيين



القاهرة 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

تبدأ غدًا الثلاثاء بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الاجتماع الثاني للجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية المعنية بإعداد مشروع القانون الاسترشادي الخاص بحماية حقوق المرضى النفسيين والأشخاص الذين أقلعوا والذين لديهم الرغبة في الإقلاع عن تعاطي المخدرات.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية الدكتورة هيفاء أبو غزالة في تصريح لها اليوم: إن الاجتماع يأتي استكمالًا للاجتماع الأول للجنة الذي عقد في مارس الماضي، لدراسة الملاحظات التي وردت إلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب على المسودة الأولية لهذا المشروع، وإعداد مشروع الصيغة النهائية للقانون الاسترشادي المذكور، تمهيدًا لعرضه على الدورة القادمة لمجلس وزراء الصحة العرب.

وأكدت أن قطاع الشؤون الاجتماعية يحرص على العمل في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية لأهداف التنمية المستدامة 2030 الخاصة بالهدف الثالث وهو "ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار"، من خلال قرارات اتخذها مجلس وزراء الصحة العرب في هذا الشأن.

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13:23ت م

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