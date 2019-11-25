السعودية اليوم / " منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي" برنامج تعاوني جنوب حائل



حائل 28 ربيع الأول 1441هـ الموافق 25 نوفمبر 2019م واس

أطلق المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل أمس, برنامجاً بعنوان شرح "منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي", يلقيه عبدالعزيز بن سليمان العليقي, وذلك بعد صلاة المغرب في جامع عامر آل خشيل.

ويأتي البرنامج الذي يستمر عشرة أيام ضمن مناشط المكتب التوجيهية لشهر ربيع الأول.

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13:19ت م

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