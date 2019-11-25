السعودية اليوم / مجلس الشورى يشارك في أعمال المؤتمر الثالث عشر لرؤساء برلمانات الدول الأوربية الصغرى



الرياض 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

يشارك مجلس الشورى غدًا الثلاثاء في أعمال المؤتمر الثالث عشر لرؤساء برلمانات الدول الأوربية الصغرى الذي يعقد في جمهورية قبرص، ويرأس وفد المجلس لأعمال المؤتمر معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني، وذلك تلبية لدعوة رسمية من معالي رئيس البرلمان القبرصي ديميترس سيللورس.

وأكد معالي نائب رئيس مجلس الشورى –في تصريح صحفي– أن مشاركة المجلس في هذا المؤتمر تأتي ضمن حرص المملكة العربية

وعد معالي الدكتور عبد الله المعطاني دعوة مجلس الشورى وعدد من المجالس الإقليمية لحضور أعمال المؤتمر الثالث عشر لرؤساء برلمانات الدول الأوربية الصغرى بأنه تأكيد على وحدة العمل البرلماني مهما تعددت آلياته بين دولة وأخرى، وتحقيقًا لأهداف المجالس الشورية والبرلمانية المشتركة والمتمثلة في تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة للشعوب، مشيرًا إلى أن من أهم النتائج التي يحققها مجلس الشورى في مجالات الدبلوماسية البرلمانية هي إيجاد آليات تفاعلية جديدة بالتعاون مع مجالس الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى أن من أبرز مخرجات هذه التجمعات البرلمانية هو تبادل الخبرات في مجالات العمل البرلماني وممارساته.

ويناقش المؤتمر التحديات التي تواجه الدول الأوروبية الصغرى في العصر الرقمي والفرص المتاحة وأفضل الممارسات العملية، والتعاون بين الدول الأوروبية الصغرى والشرق الأوسط، والاستثمارات والتنمية الاقتصادية: التحديات للدول الصغرى، كما تشمل محاور النقاش البحث في التعاون بين الدول الأوروبية الصغرى في مجال مكافحة الأمراض النادرة ومساهمة البرلمانات في ذلك .

ويضم وفد مجلس الشورى إلى أعمال المؤتمر الثالث عشر لرؤساء برلمانات الدول الأوربية الصغرى عضوي المجلس المهندس محمد بن مدني العلي والأستاذ محمد بن راشد الحميضي، وعدد من مسؤولي المجلس .

يذكر أن هذا المؤتمر تأسس بمبادرة من معالي رئيس برلمان موناكو في العام 2006م، ويهدف إلى مناقشة الموضوعات والتحديات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأوروبية "الصغرى" ويضم في عضويته أندروا، قبرص ، ايسلندا، ليشتنشتاين، لوكسمبورغ، مالطا، موناكو، مونتينيغرو ، سان مارينو.

// انتهى //

13:14ت م

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الرياض 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسيشارك مجلس الشورى غدًا الثلاثاء في أعمال المؤتمر الثالث عشر لرؤساء برلمانات الدول الأوربية الصغرى الذي يعقد في جمهورية قبرص، ويرأس وفد المجلس لأعمال المؤتمر معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني، وذلك تلبية لدعوة رسمية من معالي رئيس البرلمان القبرصي ديميترس سيللورس.وأكد معالي نائب رئيس مجلس الشورى –في تصريح صحفي– أن مشاركة المجلس في هذا المؤتمر تأتي ضمن حرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله– على التعاون مع مختلف دول العالم تعزيزًا لعلاقاتها الدولية بما يخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية .وعد معالي الدكتور عبد الله المعطاني دعوة مجلس الشورى وعدد من المجالس الإقليمية لحضور أعمال المؤتمر الثالث عشر لرؤساء برلمانات الدول الأوربية الصغرى بأنه تأكيد على وحدة العمل البرلماني مهما تعددت آلياته بين دولة وأخرى، وتحقيقًا لأهداف المجالس الشورية والبرلمانية المشتركة والمتمثلة في تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة للشعوب، مشيرًا إلى أن من أهم النتائج التي يحققها مجلس الشورى في مجالات الدبلوماسية البرلمانية هي إيجاد آليات تفاعلية جديدة بالتعاون مع مجالس الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى أن من أبرز مخرجات هذه التجمعات البرلمانية هو تبادل الخبرات في مجالات العمل البرلماني وممارساته.ويناقش المؤتمر التحديات التي تواجه الدول الأوروبية الصغرى في العصر الرقمي والفرص المتاحة وأفضل الممارسات العملية، والتعاون بين الدول الأوروبية الصغرى والشرق الأوسط، والاستثمارات والتنمية الاقتصادية: التحديات للدول الصغرى، كما تشمل محاور النقاش البحث في التعاون بين الدول الأوروبية الصغرى في مجال مكافحة الأمراض النادرة ومساهمة البرلمانات في ذلك .ويضم وفد مجلس الشورى إلى أعمال المؤتمر الثالث عشر لرؤساء برلمانات الدول الأوربية الصغرى عضوي المجلس المهندس محمد بن مدني العلي والأستاذ محمد بن راشد الحميضي، وعدد من مسؤولي المجلس .يذكر أن هذا المؤتمر تأسس بمبادرة من معالي رئيس برلمان موناكو في العام 2006م، ويهدف إلى مناقشة الموضوعات والتحديات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأوروبية "الصغرى" ويضم في عضويته أندروا، قبرص ، ايسلندا، ليشتنشتاين، لوكسمبورغ، مالطا، موناكو، مونتينيغرو ، سان مارينو.// انتهى //13:14ت م0071

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