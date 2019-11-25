السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي السابع



سكاكا 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

رأَس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي السابع.

وفي بداية الاجتماع استعرض سموه ما أُنجِز خلال المدة الماضية، التي تمثلت في تأمين الوحدات السكنية للمواطنين في المنطقة من خلال الجمعيات الخيرية التي وقعت عقود شراكات واتفاقيات مع وزارة الإسكان، بهدف تحقيق البيئة السكنية المستدامة.

واستعرض سموه مع أعضاء اللجنة ما تم تسليمه من أراضي سكنية في منطقة الجوف والألية التي تمت من خلالها.

وأكد الأمير فيصل بن نواف على سرعة إنجاز المهام مع مراعاة تحقيق معايير الجودة ومواصلة الجهود مع استكمال طلبات أهالي المنطقة المستفيدين من منتجات الإسكان، لينعم أبناء هذا الوطن بالسكن المناسب في ظل ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، ضمن مبادرة الإسكان التنموي كإحدى أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان وأعضاء اللجنة.

// انتهى //

13:12ت م

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