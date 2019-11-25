السعودية اليوم / السفير الثقفي يلتقي وزير تنسيق الشؤون السياسية والأمنية والقانونية الإندونيسي



جاكرتا 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي اليوم, معالي وزير تنسيق الشؤون السياسية والأمنية والقانونية محفوظ م دي، وذلك بمقر الوزارة.

وتناول اللقاء بحث تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات العلاقة.

حضر اللقاء نائب السفير يحيى القحطاني، وعدد من المسؤولين الإندونيسيين.

// انتهى //

13:11ت م

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