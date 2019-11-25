السعودية | جولات لـ “التجارة” على محطات الوقود للتحقق من مطابقة الأسعار المعلنة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:12 مساءً, 25 نوفمبر 2019 م المناطق - الرياض نفذت وزارة التجارة والاستثمار حملة تفتيشية على محطات الوقود في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتحقق من مطابقة أسعار المحروقات للأسعار المعلن عنها على شاشات المحطات.

وأسفرت نتائج الجولات الرقابية عن تفتيش ومعاينة 463 محطة وتحرير مخالفتين اختلاف سعر خلال يومين.

وتأتي هذه الجولة ضمن الجهود التكاملية لوزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية بمختلف الأنشطة التجارية للرقابة على محطات الوقود.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار مواصلة القيام بدورها في مراقبة أسعار المحروقات للأسعار المعلن عنها على شاشات المحطات، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال اختلاف الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المحطات الغير معتمدة بالأسعار عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو بالاتصال على مركز بلاغات المستهلك على الرقم 1900 والموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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