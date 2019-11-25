شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب بتوحيد منصات التوظيف الحكومي في بوابة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

- دعا وزارة الاتصالات إلى سرعة معالجة تراجع مؤشر البنية التحتية - طالب بتحفيز وتسهيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في التوطين - توحيد إجراءات ومعايير الحفر وسرعة اصدار التصاريح لتمكين تنفيذ مشاريع الشبكات Advertisements طالب مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل مع الجهات الحكومية لتوحيد منصات التوظيف للقطاع الحكومي لتكون بوابة واحدة. وطالبها بسرعة معالجة تراجع مؤشر البنية التحتية والعمل على أن تكون البنية التحتية قادرة على مواكبة التطور التقني ، بتحفيز وتسهيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات. كما طالب المجلس بتمكين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووحدة التحول الرقمي من عضوية مجلس برنامج التحول الوطني للصناعة والخدمات اللوجستية. وطالبها بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوحيد إجراءات ومعايير الحفر ، وسرعة اصدار التصاريح لتمكين تنفيذ مشاريع الشبكات في الوقت المحدد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الشورى» يطالب بتوحيد منصات التوظيف الحكومي في بوابة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.