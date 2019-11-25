شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي يهنىء القيادة وشعب المملكة بفوز «الهلال» والان نبدء بالتفاصيل

هنأ ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بمناسبة فوز نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم .. وأضاف فى تغردية على حسابةالرسمي عبر تويتر :" ونبارك لمشجعي ومحبي الهلال السعودي ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في البطولات القادمة.

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