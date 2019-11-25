بنغلاديش تناقش مشكلات العمالة في المملكة 

2019-11-25

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

تعقد السلطات السعودية اجتماعًا مع وفد حكومي من بنغلاديش في الرياض، الأربعاء المقبل؛ لمناقشة مشاكل العمالة المهاجرة، ويأتي ذلك على خلفية مقطع فيديو تزعم فيه إحدى الفتيات المهاجرات تعرضها للتعذيب على يد إحدى الأسر في المملكة.

وقال سفير بنغلاديش لدى المملكة، غولام موشي، إنه من المحتمل أن يسلط الاجتماع الضوءَ على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتأشيرات العمال المهاجرين، ذكوراً وإناثاً، وشروط الإقامة وتصريحات العمل.

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وقال لصحيفة ديلي ستار عبر الهاتف: ستتم معالجة التحديات الحالية وسيتم اكتشاف طريقة لحلها، يطلب أصحابُ العمل السعوديون، عمالاً مهرة ولكننا غير قادرين على إعداد عمالنا ليكونوا مهرةً، هذا تحد واضح.

ولم يعلق سفير بنغلاديش على مزاعم الفيديو، لكنه قال إن نادراً ما اشتكت العاملات من مثل هذه القضايا أمام السفارة قبل مغادرتهن، ويتحدث البعض عن مثل هذه الحالات بعد أن يعدن إلى الوطن.

وقال موشي، إنه من المرجح أن يرأس نائب وزير العمل الوفد السعودي في اجتماع اللجنة، متابعًا أنه سيتوجه وفد من 5 أعضاء من وزارة رعاية المغتربين والعمل في الخارج، برئاسة سكرتيرها سالم رضا، إلى الرياض لحضور الاجتماع، بجانب السفير ومسؤولين آخرين من السفارة.

وتستقبل المملكة عمالةً من بنغلاديش بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 2015، وتعود الاتفاقية بالنفع على بنغلاديش من حيث حاجتها إلى إرسال مواردها البشرية إلى الخارج لكسب المزيد من التحويلات المالية، وتحتاج المملكة أيضًا إلى العمال الأجانب.

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