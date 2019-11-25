شكرا لقرائتكم البيئة تحذر من الاحتطاب الجائر وتتوعد المخالفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-25 البيئة تحذر من الاحتطاب الجائر وتتوعد المخالفين خطر يهدد الموارد الطبيعية متابعات الخليج 365 - الرياض جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحذيرها من الاحتطاب الجائر؛ كونه يشكل خطراً على البيئة والموارد الطبيعية والغطاء النباتي بالمملكة. Advertisements وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الاحتطاب الجائر مخالفة قانونية تُعرِّض صاحبها للعقوبات، داعيةً إلى الحفاظ على البيئة ومكتسبات النطاق الأخضر بالمملكة. شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البيئة تحذر من الاحتطاب الجائر وتتوعد المخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.