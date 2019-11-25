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أمطار غزيرة وجريان للسيول في البرك

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2019-11-25

أمطار غزيرة وجريان للسيول في البرك

لم تشهدها المحافظة منذ سنوات

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي

هطلت صباح  اليوم أمطار غزيرة على محافظة البرك، شملت محافظة البرك،  ومركز عمق، ومركز ذهبان، كما شملت الأمطار مركز الفيض، ومركز المرصد، وذرا، والمديد، والجمه، والكدا.

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وتسبب هطول الأمطار في جريان عدد كبير من الأودية والشعاب لم يشهد لها مثيل منذ سنوات عدة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

من جهتها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من مخاطر التقلبات الجوية التي تصاحب الحالات الماطرة، ونصحت بعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه، حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا، أو كانت السيارة ذات دفع رباعي؛ لخطورة اجتراف المياه لها، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.

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