شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد»: صرف 6.8 مليار ريال معاشات لـ973 ألف مستفيد لشهر نوفمبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم (الاثنين)، أنها أودعت معاشات شهر نوفمبر 2019 في حسابات المتقاعدين والمستفيدين. وبينت «التقاعد» أن جملة المعاشات التقاعدية مضافاً لها بدل غلاء المعيشة لشهر نوفمبر 2019 بلغت أكثر من 6.8 مليار ريال صرفت لنحو 973 ألف متقاعد ومستفيد. يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بتحويل المعاشات التقاعدية عبر نظام «سريع» لجميع الحسابات البنكية للمتقاعدين والمستفيدين في مختلف البنوك العاملة في المملكة.



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