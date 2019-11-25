شكرا لقرائتكم خبر عن الشهري لـ«الخليج 365»: تعيين خريجي وخريجات التربية الخاصة مستمر سنوياً حسب الاحتياج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

أوضحت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري في تصريح إلى "الخليج 365"، أن تحديد الاحتياج لمعلمي التربية الخاصة يتم وفقاً للاحتياج السنوي المبني على نسبة النمو في معاهد وبرامج التربية الخاصة.

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وأكدت الشهري حرص وزارة التعليم على استيعاب أكبر عدد من الخريجين كل عام، مشيرة إلى أن التعيين على وظائف «معلم التربية الخاصة» لايزال مستمراً سنوياً.

وردت الشهري على استفسار "الخليج 365" عن حجم احتياج وزارة التعليم لخريجي وخريجات هذا التخصص، حيث أفادت بأن تعيين الخريجين يتم بناءً على الاحتياج السنوي المرتبط بنسب النمو في معاهد وبرامج التربية الخاصة، وعليه فإن الاحتياج والتوظيف لمعلمي التربية الخاصة مستمر، ولكن قد تزيد أعداد الخريجين على الاحتياج السنوي من الوظائف، وهذا يؤثر في استيعاب الخريجين.

وعما يخص وزارة التعليم في مجال تعيين خريجي وخريجات التربية الخاصة، ذكرت الشهري أن مجال التدريس هو المجال الرئيسي لهؤلاء الخريجين لدى الوزارة، كما أن هناك دعم وتشجيع للقطاع التعليمي الأهلي على استيعاب هؤلاء الخريجين، وهناك فرص وظيفية لهم في قطاعات أخرى مثل القطاعات الصحية والتأهيلية وغيرها.