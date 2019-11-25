السعودية | “الصحة”: اختتام الملتقى الأول لفقر الدم على نطاق الشرق الأوسط

المناطق _ الرياض

اختتمت في الرياض فعاليات “الملتقى الأول لفقر الدم المنجلي” على نطاق الشرق الأوسط، الذي نظمته الصحة، بمشاركة أكثر من 250 مختصًا، وعددًا من المتحدثين.

ويهدف الملتقى الذي استمر على مدى يومين، إلى تعزيز الجهود المبذولة لرعاية مرضى فقر الدم المنجلي، إلى جانب إبراز الدور الريادي للمملكة في هذا المجال في الشرق الأوسط، ومناقشة جميع مستجدات أمراض الدم الوراثية، وتحديدًا مرض فقر الدم المنجلي.

كما جرى تشكيل لجنة علمية من المتحدثين العالميين للخروج بتوصيات تهدف إلى تحسين الخدمات، وتعزيز وتمكين المريض، إلى جانب تسليط الضوء على الفئة المستهدفة.