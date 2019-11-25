شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب باستخدام خطوط المياه المعالجة فى الري والان نبدء بالتفاصيل

- على مؤسسة الرى مراجعة استراتيجيتها بما يتفق مع رؤية 2030

- تشجيع صغار المزارعين لتطبيق الري الحديث و تحمل المؤسسة جزءاً من التكاليف

- تمويل ومنح القروض للمزارعين و لتمكينهم من التحول لطرق الري الحديثة

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طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للري بالتوسع في تنفيذ خطوط النقل للمياه المعالجة ثلاثياً ، لاستخدامها في الري تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 19 /11/ 1428هـ

و طالبها بإعادة النظر في استراتيجيتها بما يتفق مع المهام والمسؤوليات المناطة بها وفقاً لتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 15 / 4 / 1439 هـ و وبما يتفق مع رؤية المملكة 2030 .

كما طالب المجلس " الرى" بتشجيع صغار المزارعين لتطبيق أنظمة الري الحديثة ، من خلال تحمل المؤسسة جزءاً من تكاليف تركيب شبكات الري الحديث ، وتوقيع اتفاقيات مع صندوق التنمية الزراعية ، بهدف تمويل ومنح القروض للمزارعين و لتمكينهم من التحول لطرق الري الحديثة .