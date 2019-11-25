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رئيس مجلس الشورى يبحث التعاون مع السفير القرقيزي

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هنأ سفير جمهورية قرقيزستان لدى المملكة عبد اللطيف جمعه بايف بتسلم المملكة رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020م وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين مؤخرا في مدينة ناغويا اليابانية .

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لسفير جمهورية قرقيزستان لدى المملكة بمقر المجلس بالرياض، اليوم .

وجرى خلال الاستقبال استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، وخصوصاً العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان القرقيزي، وآفاق تطويرها ودعمها وتفعيل دور لجنتي الصداقة في المجلسين بما يخدم علاقات التعاون بين المملكة وجمهورية قرقيزستان، والدفع بها إلى مجالات أوسع بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

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