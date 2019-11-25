شكرا لقرائتكم خبر عن تزيد من قوة حضورها بالشرقية .. "لولو" تفتتح متجر جديد في إسكان الحرس الوطني والان نبدء بالتفاصيل

لولو أكبر سلسة متاجر التجزئة في المنطقة تزيد من قوة حضورها في المنطقة الشرقية و ذلك بإفتتاح لولو اكسبريس فرش ماركت جديد في إسكان الحرس الوطني, و ذلك في شارع الحرس الوطني بجانب فندق العثمان كمبينسكي.

المتجر الجديد تم إفتتاحه من قبل المهندس فهد سعيد الدغيم, رئيس إسكان الحرس الوطني بحضور يوسف علي أم إي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية, وبحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية ومسؤولي شركة لولو.

ويعتبر إفتتاح المتجر الجديد جزءً من إتفاق بين لولو و قوات الحرس الوطني السعودي في العام الماضي, و هناك مراكز تسوق و سوبر ماركت جديدة سيتم إفتتاحها قريباً.

يوسف علي علق قائلاً:" نحن نشكر دعم الحرس الوطني السعودي لنا وذلك بإعطائنا المجال لجلب مكان تسوق رائع,السكان في هذه المنطقة لا يلزمهم القيادة لمسافة طويلة.

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سنتابع إلتزامنا بتوفير منتجات عالية الجودة و بأفضل سعر مناسب. هذا يعتبر فرعنا الرابع في إسكان الحرس الوطني وسنكمل لإكتشاف المزيد من الفرص هنا لإيجاد تجربة تسوق بمواصفات عالمية."

و بمساحة تبلغ 46.000 قدم مربع, هذا المتجر الجديد سيوفر مجموعة واسعة من المنتجات مثل منتجات البقالة والمنتجات العضوية, الخضار و الفواكه المحلية, و أطباق الطعام العالمية في قسم الأطعمة الساخنة, و الأسماك الطازجة و اللحوم الفاخرة, و المخبوزات الطازجة و الحلويات و المزيد أيضاً. بالإضافة إلى مستلزمات المنزل, منتجات الصحة و الجمال و القرطاسية أيضا متوفرة.

هذا الإفتتاح الخاص سيوفر عروض خاصة على المنتجات في مختلف الأقسام, مثل الطعام الطازج , منتجات المحمصة, الأطعمة الساخنة و المخبوزات, منتجات الألبان, و المنتجات المبردة و المجمدة, و منتجات الصحة و الجمال. هذا العرض سار حتى 30 نوفمبر 2019.

و مع 183 فرع يعمل حول العالم, لولو مستمرة دائماً بأخذ زمام المبادرة بتوفير مختلف المنتجات العالمية بأفضل قيمة. و كما هو معروف أيضاً بتنوع منتجاتها العالمية و خدمة العملاء العالية, هذا الفرع بالطبع استكمال لنقطة تسوق واحدة لجلب المنتجات اليومية و الفريدة مثل توفير المنتجات التقليدية لمختلف الشعوب.