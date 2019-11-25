شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد : الأمطار والرياح على الرياض تستمر حتى 4عصراً والان نبدء بالتفاصيل

حذرت الارصاد من استمرا هطول الأمطار نشاط للرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة الرياض بالخرج والدرعية والدلم والزلفى والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء وحوطة بنى تميم . وقال الهيئة أن هذه الحالة ستظل مستمرة حتى الساعة الرابعة من عصر اليوم الاثنين

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