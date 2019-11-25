انطلاق المنافسات العالمية لجائزة محمد بن راشد للتسامح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المعهد الدولي للتسامح فتح باب الترشح لـ"جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح"، من جميع دول العالم، حيث سيكون متاحاً أمام الأفراد والجهات من أصحاب المبادرات والإنجازات التقدم إلى الجائزة، وفق المعايير والشروط التي تم اعتمادها، وبما يضمن تحقيق أعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة.

وفي حديث لـ"العين الإخبارية"، قال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح إنّ الجائزة تُعد المبادرة العالمية الأولى من نوعها عالمياً التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم التسامح وتوسيع دائرة الانفتاح بين ثقافات وشعوب العالم.



وأضاف: "نعلن اليوم بدء المنافسات للمشاركة في الدورة الأولى من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح التي تصل قيمة جوائزها إلى 5 ملايين درهم، ولنعلن كذلك بدء تلقي الترشيحات من أصحاب المبادرات والإنجازات في مجال التسامح من جميع دول العالم ومن الجهات والأفراد على حد سواء".

وتتوزع الجائزة على 5 فئات، هي: الفكر الإنساني، والأدب العالمي، والفنون الجمالية، ومشاريع الشباب، والإعلام الجديد.

وتسعى الإمارات من خلال الجائزة إلى تكريم أصحاب الإنجازات والمبادرات الرائدة في مجال نشر القيم الإنسانية وتعزيز التسامح والتعايش بين كل الشعوب حول العالم.