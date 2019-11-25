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أمطار غزيرة وجريان للسيول في عسير
تستمر حتى الساعة الـ8 مساء
متابعات الخليج 365 - واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية، على عددٍ من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة و تثليث و تنومة ورجال المع وسراة عبيده وطريب و ظهران الجنوب ومحايل.
وأشار تنبيه الأرصاد إلى أن هذه الأمطار تؤدي إلى تساقط البرد وجريان السيول في عدد من أودية المنطقة.
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