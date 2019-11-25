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2019-11-25 التعليم تضخ مستحقات بدل التعيين للمعلمين الجدد متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت إدارة التعليم بسراة عبيدة بأن مدير التعليم د. حسن العلكمي ⁧اعتمد ضـم بدل التعيين في الحسابات ⁧‫البنكية للمعلمين والمعلمات الجدد. Advertisements وأوضحت الإدارة، في بيان لها، أن قيمة بدل التعيين تشمل مليونين ومائة وعشرة آلاف ومائة وخمسة وعشرين ريالاً، ‏وذلك كمستحقات للمعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم العام ⁧‫الدراسي الحالي. شارك الخبر

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