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أمطار غزيرة على القنفذة والليث والأجزاء الساحلية

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2019-11-25

أمطار غزيرة على القنفذة والليث والأجزاء الساحلية

تستمر حتى الساعة الرابعة عصراً

متابعات الخليج 365 - واس

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد قد تسبب في جريان السيول ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظتي القنفذة والليث والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة عصراً .

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