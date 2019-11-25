جراحة ناجحة لإعادة الحركة لمريضة بحفر الباطن‎

2019-11-25

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

Advertisements

أسهم بفضل الله الفريقُ الطبي المختص بمستشفى حفر الباطن المركزي في إعادة الحركة لمريضة كانت تعاني من آلام شديدة أسفل الظهر مع صعوبة الوقوف والحركة.

وبعد إجراء كافة الفحوصات المخبرية والإشعاعية تبين أن المريضة تعاني من مشاكل في الأطراف السفلية مع التنمل الكامل؛ ما استدعى الفريق الطبي المختص لإجراء تدخل جراحي ناجح تم من خلاله توسيع ألقناه الشوكية وتثبيت وشد الفقرات القطنية على 3 مستويات باستخدام براغي طبية، حيث غادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة مع قدرتها على المشي والتحرك ولله الحمد.

شارك الخبر







