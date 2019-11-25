السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم، أنها قامت بإيداع معاشات شهر نوفمبر 2019م في حسابات المتقاعدين والمستفيدين. وبينت "التقاعد" أن جملة المعاشات التقاعدية مضافاً لها بدل غلاء المعيشة لشهر نوفمبر 2019م بلغت أكثر من 6.8 مليارات ريال صرفت لحوالي 973 ألف متقاعد ومستفيد. يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بتحويل المعاشات التقاعدية عبر نظام "سريع" لجميع الحسابات البنكية للمتقاعدين والمستفيدين في مختلف البنوك العاملة في المملكة.



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كانت هذه تفاصيل خبر "التقاعد" تصرف أكثر من 6.8 مليارات ريال كمعاشات لشهر نوفمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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