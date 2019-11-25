شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مفاجئ للأمير السعودي المعزول محمد بن نايف وهو بحالة يرثى لها.. مقعد على الكرسي ومكبل القدمين لا يستطيع الحركة ”فيديو مؤثر” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ظهور مفاجئ.. تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يقال إنه للأمير السعودي المعزول محمد بن نايف، ولي العهد السابق، وهو مقعد على الكرسي لا يستطيع المشي على قدميه، اللتان عليهما قيود إلكترونية.

وتداولت جماهير سعودية مقطع للأمير محمد بن نايف ولي عهد المملكة العربية السعودية السابق، أثناء احتفاله بهدف الهلال الثاني، لكن بعض المصادر تقول إن المقطع يعود الأمير عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزير آل سعود.

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ظهور مفاجئ للأمير السعودي المعزول محمد بن نايف وهو بحالة يرثى لها.. مقعد على الكرسي ومكبل القدمين لا يستطيع الحركة ”فيديو مؤثر”



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هذا وقد تصدر هاشتاق #محمد_بن_نايف قائمة الترند في المملكة العربية السعودية بعد تداول المقطع.

وتُوِّج نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على أوراوا الياباني بهدفين نظيفين في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب سايتاما، وبثلاثية نظيفة بمجموع المباراتين.

وتقدم سالم الدوسري بهدف للهلال في الدقيقة 74، ثم أحرز الفرنسي بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتفوق الهلال بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعدما فاز في المباراة الأولى 1-0.

ويشارك الهلال في كأس العالم للأندية النسخة المقبلة، برفقة الترجي الرياضي التونسي (بطل أفريقيا)، والسد القطري باعتباره بطل الدولة المستضيفة للعرس العالمي.