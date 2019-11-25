بمعادلة حسابية.. محلل مالي يكشف عن توقعه بشأن نصيب الفرد المكتتب من أسهم أرامكو

كشف متخصص الأسواق المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية متعددة الأصول خالد المزعور عن توقعاته لنصيب الفرد المكتتب من أسهم أرامكو.

وحسب سبق قال ” المزعور” أنه يتوقع أن يكون نصيب الفرد المكتتب من الأسهم المتوقع تخصصيها بمتوسط 200 – 250 سهمًا، مشيرًا إلى احتمالية أن يتم تغطية الحد المستهدف للأفراد بالكامل أو أزيد خلال الأيام القليلة القادمة.

وتابع: “إذا افترضنا أن تبقى النسبة المستهدفة للأفراد كما هي (0.50 %) بدون تغيير، وتم تغطيتها مرة واحدة فقط، وبافتراض أن الأفراد المكتتبين بلغ إجمالي عددهم 4 ملايين إلى 5 ملايين فرد مكتتب، وبسعر نهائي 32 ريالاً للسهم، فإن نصيب الفرد من الأسهم المتوقع تخصيصها للفرد هو متوسط عدد 200- 250 سهمًا للفرد”.

وأشار إلى معادلته الحسابية بالشكل الآتي: 32 مليار ريال ÷ 4 مليون فرد = 8000 ريال متوسط حجم استثمار كل فرد. 8000 ريال متوسط حجم استثمار كل فرد ÷ 32 ريالاً سعر السهم = المتوقع لمتوسط عدد 250 سهمًا نصيب الفرد. أما التوقع الآخر فمعادلته: 32 مليار ريال ÷5 ملايين فرد = 6400 ريال متوسط حجم استثمار كل فرد. 6400 ريال متوسط حجم استثمار كل فرد ÷ 32 ريالاً سعر السهم = المتوقع لمتوسط عدد 200 سهم نصيب الفرد.

وقال “بحسب ما أعلنت (سامبا) فقد وصل عدد المكتتبين الأفراد في مرحلة بناء السجلات، التي لا تزال قائمة حتى الآن، إلى نحو الـ 1.82 مليون فرد مكتتب بأموال مجمعة بلغت ما يقارب الـ 14 مليار ريال، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى فقط من بداية الاكتتاب. أي إنه تم تغطية ما يقارب نصف المبلغ المستهدف للأفراد البالغ 32 مليار ريال حتى نهاية اليوم الخامس من الاكتتاب”.

وأضاف: “وبما أن بداية هذا الأسبوع تتزامن مع تاريخ استحقاق رواتب كثير من موظفي القطاع الخاص، وكذلك بعض القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، فمن المتوقع أن يتم تغطية الحد المستهدف للأفراد بالكامل البالغ 32 مليار ريال، وربما يزيد على ذلك خلال الأيام المقبلة”.