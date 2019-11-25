بعد مناشدة الأسرة.. توجيه بعلاج “وسام وإبراهيم” في أسرع وقت ممكن

وجَّه نائب أمير منطقة جازان بالتواصل مع والد الطفلَيْن إبراهيم ووسام أزيبي ووالدتهما الخميس الماضي، وتم الرفع بالتقارير الطبية كافة للجهات المختصة لطلب علاجهما داخل أو خارج السعودية في أسرع وقت، حسب رأي الهيئة الطبية؛ وذلك تفاعلاً مع المناشدة التي نشرتها والدتهما، وجددت فيها الطلب بعلاج طفليها داخل أو خارج السعودية.

وكانت الأسرة قد ناشدت وفقًا لصحيفة “سبق” قبل مدة نقل طفلَيْها إلى مستشفيات خارج السعودية بعد استعصاء العلاج داخلها؛ وذلك لتعرضهما لمرض وراثي، يُفقدهما التوازن والحركة، ويصيبهما بالصرع المستعصي والضمور في المخيخ بعد سن الثالثة تقريبًا، ويسمى “كاد” حسب حديث الأسرة.