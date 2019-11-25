بالإنفوجراف.. «الأحوال المدنية» توضح ضوابط تسجيل أسماء المواطنين

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ضوابط تسجيل الأسماء، حتى يكون نظاميًا.

وقالت الوكالة، عبر إنفوجراف في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ليكون الاسم نظاميًا لا بد أن يسجل مجردًا من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءًا من الاسم مثل: «الشريف، السيد، الحاج، ونحوها»، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل «المعروف بكذا».

وتابعت الوكالة: لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل« قمر الزمان، ومحمد خالد»، ويمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل «عبدالرسول، وعبداللات».

تعديل المهنة

وفي وقت سابق أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن تعديل المهنة من موظف إلى منتسب ببطاقة الهوية الوطنية، يتطلب إحضار خطاب إخلاء طرف من جهة العمل، وصورة الهوية الوطنية وتعبئة النموذج المخصَّص لهذا الشأن، ويلزم حضور شاهدين، ولا يلزم حجز موعد.

يذكر أن نظام الأحوال المدنية ينص على «أنه فيما عدا ما يقتضيه التصحيح، أثناء تسجيل الواقعات المدنية، لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات المدنية الرئيسة إلا بقرار من اللجنة الفرعية، على أن يكون تعديل البيانات المتفرعة عن هذه الواقعات مثل، تعيين الحالة الاجتماعية (متزوج أو أعزب) وتحديد المهنة ومحل الإقامة ونوع المؤهل الدراسي وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تعينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم ذلك بناء على وثائق أو مستندات أو تحقيقات يقتنع بها كاتب السجل ورئيسه المباشر».

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ويكون تعديل قيود وبيانات السجلات «بإجراء الإضافة أو الحذف أو التغيير في هامش صفحة القيد، ويجب أو يوقع عليه كل من كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه المباشر».

خدمة تقرير

وكشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، السن الذي يستحق فيه المواطن الاستفادة من خدمة تقدير لإنجاز معاملاته.

وقالت الأحوال المدنية، في بيان لها، إن المرحلة العمرية التي يبدأ فيها المواطن الاستفادة من هذه الخدمة هي 85 عامًا، مضيفة أنه في حال كان المستفيد عمره أقل من 85 عامًا يتم إرفاق تقرير طبي معتمد في طلب الخدمة.

يذكر أن الخدمة يتم طلبها من خلال الموقع الإلكتروني، للتسهيل على المستفيدين لإنجاز معاملاتهم في أماكن وجودهم، وهم: كبار السن، ذوو الاحتياجات الخاصة، المرضى.