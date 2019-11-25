«الحربي»: حالة مناخية غير مستقرة على عدة مناطق تبدأ الأربعاء

توقَّع خبير الأرصاد علي السفري الحربي، موجة جديدة من عدم الاستقرار الجوي؛ تبدأ بوادرها يوم الأربعاء المقبل.

وقال الحربي- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- «ترقب حالة جديدة من عدم الاستقرار ستكون أكثر شمولية، بوادرها يوم الأربعاء المقبل، وتشمل الأجزاء الشمالية وأجزاء من شمال غرب المملكة وحائل والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والجنوبية الغربية وشمال الشرقية».

منخفض جوي متوسطي

من جانبه، قال الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- إنه تم رصد منخفض جوي نحو البحر المتوسط، يؤثر بحالة ماطرة تشمل لبيبا ومصر ودول الشام والعراق والسعودية والكويت والبحرين خلال الأسبوع الجاري.

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أمطار على الرياض

وحول السحب الممطرة، اليوم الإثنين، قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- إن السحب الممطرة ستكون على أجزاء من محافظات شقراء والمجمعة وثادق، وجنوب غرب العاصمة الرياض ونواحي الحريق وشمال الشرقية وشمال جازان والكويت.

وأضاف الحصيني، أنه متوقع توسع الحالة على الزلفي وحريملاء، ثم العاصمة الرياض، ثم رماح.

أمطار ورياح بعدة مناطق

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، توقعت في تقريرها لطقس اليوم الإثنين، وجود فرصة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، وكذلك على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، وتشمل الأجزاء الساحلية خاصةً الأجزاء الجنوبية منها.