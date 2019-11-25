أمير جازان يُعزي المقدم القحطاني في وفاة عائلته بحادث مروري

قدّم أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، خالص تعازيه ومواساته إلى المقدم محسن بن محمد مسفر القحطاني من منسوبي قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة جازان، في وفاة حرمه وابنه وابنته وعاملتهم المنزلية، وذلك إثر حادث مروري أليم بطريق صبيا ـ جازان مؤخرًا .

وخلال تعزية أمير المنطقة، المقدم محسن القحطاني، عبّر عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد المفقودين بواسع رحمته، وأن يلهمه وذويه الصبر والسلوان .

من جانبه، عبَّر المقدم القحطاني عن شكره لأمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته له ولأسرته في مصابهم الأليم، سائلًا الله عز وجل أن يديم على أمير المنطقة الصحة والعافية، وألا يريه مكروهًا في عزيز لديه.