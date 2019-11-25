الجبير: إيران تنتهج رؤية ظلامية وممارساتها في المنطقة تعيق الأمن والاستقرار

الإثنين 25 نوفمبر 2019

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، أن إيران تنتهج رؤية ظلامية وممارساتها في المنطقة تعيق الأمن والاستقرار.



وحمل الجبير خلال مشاركته في جلسة "الدبلوماسية الدفاعية والاستقرار الإقليمي" في حوار المنامة في دورته الـ 15 أمس الأحد، إيران مسؤولية الهجوم على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

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وأضاف الجبير في كلمته: لا نريد حرباً، لكن إيران في حاجة إلى محاسبة"، محذراً من محاولة استرضاء إيران بالحوار.

وأكد أنه على "إيران التخلي عن سلوكها الظلامي، واحترام سيادة الدول، والقانون الدولي"، مشيراً إلى أن إيران دولة تحرض على النظام الدولي، وأن مفتاح الاستقرار في المنطقة هو الردع والتصميم الثابت من جانب المجتمع الدولي على ضرورة مواجهة النهج الظلامي الإيراني، وتشديد العقوبات عليها