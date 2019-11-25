السعودية اليوم / الصحة تنفذ فعاليات توعوية عن الرضاعة الطبيعية



الرياض 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

نفذت وزارة الصحة فعاليات توعوية عن أهمية الرضاعة الطبيعية ودورها الهام في تعزيز الصحة للأم والطفل والمجتمع, وذلك في مركز بانوراما مول في الرياض.

وحظيت الفعاليات بتفاعل الزوار والمتسوقين سواءً من خلال التواجد في الجناح التعريفي وطرح الاستفسارات والأسئلة على المختصات المتواجدات بالجناح أو الحصول على المطبوعات ومشاهدة الرسائل التوعوية المباشرة.

وتأتي هذه الأنشطة تواصلاً للجهود التي تقوم به الإدارة العامة للتغذية ممثلة ببرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية للتعريف وتسليط الضوء على أهمية الرضاعة الطبيعية ونشر المعارف والمهارات لممارسات الرضاعة الطبيعية الصحيحة وتغذية الرضع لدى الأمهات.

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09:06ت م

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