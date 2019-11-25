

بكين 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجات على مقياس ريختر منطقة قوانغشي جنوبي الصين، مما أسفر عن مصرع شخص.

وذكر مركز الصين لشبكات الزلازل في بيان اليوم أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات في بلدة جينغشي بمدينة بايسه بمنطقة قوانغشي.

وأضاف المركز أن سكان المدن المجاورة شعروا بالزلزال ، فيما أرسلت السُلطات المعنية فريق إغاثة لمساعدة المتضررين.

// انتهى //

08:46ت م

0015





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 2ر5 درجات يضرب جنوب الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.