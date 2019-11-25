

الرياض 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت جمعية مساعي، المرحلة الثالثة من ورش العمل للطالبات المتطوعات عبر " مشروع نبض ", حيث تم ترشيح 6 مدارس من شرق الرياض، بعدد 300 طالبة " 5 طالبة من كل مدرسة ", وذلك لإكسابهن المهارات الحياتية ومهارات التطوع وصقل الشخصية والعطاء والإبداع للتأثير في محيطهن المجتمعي والمدرسي.

وتضمنت محاور البرنامج الذي استمر لمدة 10 أسابيع, مفهوم و قيادة العمل التطوعي، وإدارة المبادرات التطوعية وتحديد الاحتياج، وبناء الذات والثقة بالنفس لإكساب الطالبات مهارة إدارة الذات وتطويرها وأسرار الثقة بالنفس لتحقيق أعلى درجات النجاح في الحياة الدراسية والخاصة، إضافة إلى بناء العلاقات وفن التأثير, ومهارات الذكاء الاجتماعي والعاطفي, ومهارات الإدارة والقيادة.

// انتهى //

08:43ت م

0014





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اختتام المرحلة الثالثة من ورش العمل للطالبات المتطوعات في مشروع نبض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.