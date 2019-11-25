السعودية اليوم / تعاون عسكري بين مالي وبوركينافاسو



باماكو 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

التقى قائد الأركان العامة للقوات المسلحة المالي، اللواء عبد الله كوليبالي، مدير التعاون العسكري والدفاع في بوركينا فاسو، العقيد سيلا كيتا.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء المواضيع الرئيسية التي تهم البلدين، لا سيما الوضع الأمني في الساحل.

ووفق الجنرال كوليبالي، فإن الهدف من هذا اللقاء هو إحياء الأنشطة في إطار التعاون العسكري بين مالي وبوركينا فاسو، وانه سيتم التعامل مع جميع الموضوعات حتى يتمكن البلدين من التغلب على انعدام الأمن الموجود على الحدود بين البلدين.

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