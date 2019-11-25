السعودية اليوم / قتيل وجرحى خلال احتجاجات غاضبة شرقي الكونغو الديمقراطية



كينشاسا 27 ربيع الاول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

قتل متظاهر على الأقل، وأصيب آخرون بجروح، في مدينة بيني شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال احتجاجات ضد مجازر بحق المدنيين، وفقا لما أعلنت مصادر عسكرية وقضائية.

وتحدث المدعي العام بالنيابة العسكرية الكونغولية، عن تعرض شرطي لإصابة حرجة ، كما أصيب نحو سبعة متظاهرين إصابات متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

وكان سكان مدينة "بيني" قد احتجوا السبت رفضا لأعمال العنف، التي تتهم مجموعة القوات الديمقراطية المتحالفة بتنفيذها، واتهم المحتجون الجيش الكونغولي، وقوات حفظ السلام الأممية في البلاد،

بالعجز عن تأمين السكان، حيث تتواصل هجمات المجموعات المسلحة بالمدينة.

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