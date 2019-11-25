شكرا لقرائتكم خبر عن 86 الف ريال تصرف لمستفيدي "الريان" في جازان والان نبدء بالتفاصيل

أنهت جمعية الريّان الخيرية بمركز وادي جازان التابع لمحافظة أبوعريش أمس، صرف الشيكات النقدية المخصصة للأيتام الذين ترعاهم الجمعية وذلك بقيمة بلغت 86,150 ريالًا، وذلك ضمن الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الجمعية لمستفيديها.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالله العامري أن 145 يتيمًا ويتيمة استفادوا من الإعانات المالية التي تعزز دور الجمعية في خدمة الأيتام، وجميع المستفيدين من خدماتها، معربًا عن تقديره لكفلاء الأيتام على دعم مشروع كفالة الأيتام، ولكافة الداعمين لبرامج ومشروعات الجمعي