اختتام التصفيات بمسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن

2019-11-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

اختتمت يومي الجمعة والسبت الماضيين 25-26 /3/1441هـ التصفيات النهائية لمسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الخامسة للعام الحالي 1441هـ وذلك في مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون” بحي السليمانية للبنين، ومكتب الإشراف النسائي بحي الربوة للبنات.

شرف التصفيات في يومها الأول الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار رئيس الجمعية واستهل التصفيات بكلمة أوضح فيها أن المسابقة تأتي لتؤكد اهتمام المملكة الكبير بكتاب الله تعالى وأنها الرائدة في خدمة القرآن الكريم، فهي مع وصيفاتها المسابقات الأخرى تعكس حجم هذا الاهتمام والدعم اللامحدود في خدمة القرآن الكريم.

وأضاف النصار: إننا في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض (مكنون) لندرك مدى أهمية هذه الجائزة الكريمة، وجمعيتكم لا تتوانى أبدا في تذليل كل الصعاب لكم، وتأخذ على عاتقها تهيئة بيئة محفزة ومشجعة وجاذبة لطلابها وطالباتها.

حضر التصفيات كل من فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول نائب الرئيس، وفضيلة الشيخ المقرئ يوسف بن سعيد الدوسري، وفضيلة الشيخ سليمان بن فهد الخميس الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية وأدلى بتصريح شكر فيه بعد شكر الله تعالى ولاة الأمر على اهتمامهم بكتاب الله تطبيقا لأحكامه ورعاية لحفّاظه وتقدم بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض على رعايته الكريمة لهذه المسابقة التي تحمل اسمه، سائلا الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته، كما عرج فضيلته على أهمية هذه المسابقات وأنها ترفع من مستويات الطلاب وتستحثهم على ضبط المحفوظ .

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شارك في المسابقة 26 جمعية تابعة لمنطقة الرياض بالإضافة إلى جمعية مكنون، وضمت لجنة تحكيم التصفيات النهائية نخبة من المتخصصين والمتخصصات في الإقراء من أساتذة جامعات ومقرئين، علما أن إعلان أسماء الفائزين سيكون خلال الأسبوع القادم بعد اعتمادها من الأمانة العامة على المسابقة.

وتبلغ قيمة الجائزة (700,000) ريال برعاية كريمة من سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز حفظه الله.

وتأتي مشاركة الطلاب بعد فوزهم في المرحلتين اللتين سبقتا هذه التصفية حيث جرت التصفية الأولى في المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة الرياض وعددها 30 محافظة ومركزاً، بالإضافة إلى التصفية بين مراكز الإشراف العشرة في مدينة الرياض، مرورا بالتصفية الثانية والتي قسمت فيها المحافظات والمراكز إلى خمس مجموعات استضافتها كلٌّ من الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظات الرياض والأفلاج والمزاحمية والدوادمي والمجمعة، ووصولاً إلى المرحلة النهائية والتي استضافتها جمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون” بمشاركة 220 متسابقاً ومتسابقة.

جدير بالذكر أن تصفيات المسابقة بثت على حسابات جمعية مكنون في مواقع التواصل الاجتماعي (اليوتيوب وتويتر وفيس بوك وانستغرام) حتى يتمكن محبو القرآن من متابعة التصفيات.

وعلى هامش فعاليات التصفيات أقيمت ظهر الجمعة دورة مهارات التحكيم ألقاها فضيلة الشيخ المقرئ: يوسف بن سعيد الدوسري، شارك فيها ٢٢ مشاركاً من مختلف محافظات مدينة الرياض.

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