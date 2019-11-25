أمطار رعدية وغبار في 7 مناطق

2019-11-25

متابعات الخليج 365 - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -فرصة هطول الامطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( الشرقية ، الرياض ،القصيم ) كذلك على مناطق مكة المكرمة ، الباحة ، عسير ، جازان تشمل الأجزاء الساحلية خاصةً الأجزاء الجنوبية منها .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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