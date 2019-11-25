قناة «بداية» توقف بث برنامج «زد رصيدك».. ومالكها يعتذر للجمهور

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توقف بث برنامج “زد رصيدك” المذاع على قناة “بداية” بشكل مفاجئ لليوم الثاني على التوالي.

ومن جهته، عقب مالك القناة، رجل الأعمال عبدالعزيز العريفي، عبر موقع “تويتر”، قائلا:”نعتذر من جمهور بداية الوفي، شكرًا لسؤالكم وحرصكم، الخلل الفني مازال قائمًا، واليوم لن نستطيع البث في ظل هذا الخلل، المعالجة جارية والعودة لكم في أقرب وقت”.

يذكر أن القناة اعتذرت الجمعة عن بث البرنامج، عبر حسابها في “تويتر” :”نظرًا لوجود خلل فني في وحدة البث فإننا نعتذر من الجمهور الكريم عمخ عدم الظهور في الوقت المحدد، وإصلاح الخلل الفني جارٍ”.

