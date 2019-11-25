مياه الأمطار تغلق عقبات الباحة وحزنة وقلوة

أعلنت إمارة منطقة الباحة، الأحد، عن غلق بعض الطرق بسبب هطول أمطار غزيرة، فيما وجهت قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.

وعبر «إنفوجراف» على صفحتها الرسمية، أوضحت «إمارة الباحة» أن غزارة الأمطار دعت إلى غلق عقبات (الباحة، وحزنة، وقلوة) احترازيًّا، لافتةً إلى أن عقبتي «ذي منعا» و«الأبناء» مفتوحتان، داعيةً قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر.

وشهدت مدينة الباحة أمس، حالة من الضباب الكثيف وأمطارًا تفاوتت بين متوسطة وغزيرة.

إخلاء كلية أهلية

وفي سياق متصل، تمكنت فرق الدفاع المدني بالمنطقة، من إخلاء طلاب إحدى قاعات كلية أهلية بالباحة؛ وذلك لتسرب المياه بداخلها.

وتعليقًا على الواقعة، قال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي إنه تم تبليغ مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة من قِبل أحد طلاب الكلية الأهلية، بتسرب المياه إلى الداخل، فتم تحريك الفرق اللازمة من مركز البلد.

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فصل التيار الكهربي

وأضاف الغامدي: «عند الوصول وُجد تسرب مياه أوجب إجلاء جميع طلاب القاعة وهيئة التدريس، وعددهم 55 فردًا، كما تم فصل التيار الكهربائي عن الموقع حتى يتم إزالة الخطورة».

وتابع الغامدي: «الدفاع المدني يهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر، وإزالة أسباب الحوادث كافةً»، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

إجراء احترازي

وفي وقت سابق، حذر الدفاع المدني بالباحة من استخدام الفحم في التدفئة، وما قد يسببه من أخطار، فيما وجه أمير المنطقة الدكتور حسام بن سعود بإنشاء مركز للتدخل السريع في الجزء الأخير من عقبة الباحة.

وأوضحت إمارة المنطقة أن المركز يضم وحدة مكونة من (الدفاع المدني – المرور - الهلال الأحمر السعودي - فريق الصيانة بإدارة النقل)؛ وذلك من أجل مباشرتها الحوادث التي تحدث في العقبة في أسرع وقت. وجاء ذلك في إطار توجيه أمير الباحة بأن تختار إدارة النقل الموقع وبأن تهيئ المركز في أسرع وقت ممكن.