السعودية | شاهد.. طفل سعودي يتخطى إعاقته بتشجيع من رفاقه

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عاش طفل سعودي حالة ضمور في العضلات نتيجة نقص الأوكسجين عند ولادته، تسببت له باختلال في التوازن وعدم القدرة على المشي الطبيعي إلا بمساعدة جهاز مختص. وقام أصدقاؤه في المدرسة بالدمام شرق المملكة بتشجيعه حتى استطاع أن يسير خطواته دون الاعتماد على مساعدة أحد.
وسردت والدة الطفل متعب عبد الله الدوسري، الذي يدرس في الصف الثاني الابتدائي، قصة ابنها الوحيد على 5 بنات.
وقالت لـ"العربية.نت": تفاجأت باستدعاء المشرفة لتخبرني بأن متعب أصبح بتشجيع من زملائه قادراً على المشي دون استخدام أي جهاز نظير الدعم النفسي الذي تلقاه من معلماته وزملائه في المدرسة".
وتابعت: "أرافق ابني يومياً إلى المدرسة ولاحظت حجم التغيرات الإيجابية على شخصيته والتطورات النفسية العالية، حينها قمت بتصوير مقطع فيديو لأثبت أثر التشجيع والمدرسة على هذه الفئة الغالية على قلوبنا من ذوي الهمم العالية".
كما أوضحت أن "دمجه في المدرسة مع أقرانه الأصحاء أثمر بطريقة رائعة"، لافتة إلى أنها تعجز عن تقديم الشكر للمدرسة ولمنسوباتها والأطفال الذين كان لهم دور كبير في تطوير شخصية متعب، حتى كبرت ثقته بنفسه، مما جعله يتحمس ويحاول المشي ليلحق بأصدقائه ويحقق النجاح والتميز.
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