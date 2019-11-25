الإمارات تقدم 367 مليون درهم مساعدات إنسانية لليمن 2019

الإثنين 25 نوفمبر 2019

قدمت دولة الإمارات في إطار جهودها لتخفيف معاناة الأشقاء اليمنيين، مبلغ 367 مليون درهم (100 مليون دولار أمريكي)، لدعم خطة الأمم المتحدة الانسانية في اليمن للعام 2019، ليصل حجم المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات في أربع سنوات إلى أكثر من 22 مليار درهم (6 مليارات دولار أمريكي).



ووقعت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في هذا الصدد مذكرة تفاهم لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2019، ووقعها عن الأمم المتحدة مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ.

Advertisements

وأكدت وزيرة الدولة أن هذا التمويل هو جزء من وفاء دولة الإمارات بتعهداتها لدعم جهود الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن للوصول للفئات الأكثر حاجة للمساعدة خاصة من النساء الأطفال.

من جانبه، أشاد لوكوك بالدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2019 لليمن، مشيراً إلى أن هذه المساهمة وفرت شريان الحياة لملايين اليمنيين.

وستغطي المساهمة القطاعات الإنسانية استناداً إلى تقييمات الاحتياجات في توفير الرعاية الصحية لليمنيين، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً من النساء والأطفال، والحد من انتشار الكوليرا عبر تزويد الأمهات والأطفال بمياه نظيفة لمكافحة سوء التغذية، وذلك من خلال منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان. (وام)