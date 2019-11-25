بالفيديو.. ذئاب مفترسة تحاصر مواطنين في الصحراء لالتهام تيس بحوزتهم

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أظهر مقطع فيديو حصار ذئاب لمواطنين من أجل النيل من تيس كان بحوزتهم في الصحراء.

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وبدا في الفيديو المتداول رجلان بحوزتهما تيس في الصحراء، كما ظهر أيضا في المقطع ذئبان يقتربان من مواطنين بشكل كبير في محاولة للظفر بالتيس وإلتهامه.

واختتم الفيديو بأن الذئب لم يتمكن من التهام التيس أو النيل من الرجلين.



