تفاصيل وفاة مواطن بطلق ناري في الجوف

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كشفت شرطة منطقة الجوف، أمس الأحد، لغز وفاة مواطن بالعقد الثالث من العمر بعد إصابته بطلق ناري بضاحية قارا، يوم الاثنين 21/3/1441هـ.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الجوف، أنه لقلة المعلومات المتوفرة عن الحادث تم تشكيل فريق عمل بتكثيف البحث والتحري عن الجاني، حيث تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي من التعرف على الجاني، وضبطه.

وأشار إلى أنه مواطن بالعقد الثالث من العمر، وبسماع أقواله أقر بفعلته وتم الاستدلال على السلاح المستخدم (رشاش)، بالحادثة وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

