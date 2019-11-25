رئيس هيئة حقوق الإنسان: 22 قراراً صدر لتعزيز حقوق المرأة بالمملكة

︎ :



.

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أن حقوق المرأة بالمملكة شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة في عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لافتا إلى أنها نالت نحو 22 قرارا من بين 60 قراراً صدر متعلقا بحقوق الإنسان.

إعلان

Advertisements

وأوضح العواد خلال افتتاحه ندوة أقامتها هيئة حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن ملف حقوق المرأة حظي بأولوية قصوى لدى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولفت إلى أن حزمة الأوامر والقرارات والأنظمة التي عززت حقوق المرأة، تضمنت: عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم أو إنهاء الخدمات، وإصدار نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جريمة التحرش، إلى جانب تخصيص مركزٍ لتلقي بلاغات العنف الأسري، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة، وإنشاء محاكم في الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية.

كما شملت إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، وإنشاء وحدات توظيف نسائية بمكاتب العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وإطلاق برنامج “قرّة” لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وبرنامج “وصول” لدعم تنقلها، وبرنامج “دعم العمل الحر”، وبرنامجي “العمل الجزئي “و”العمل عن بعد” وفتح مجالات عمل جديدة للمرأة لم تكن تمارسها سابقاً كدخولها للعمل في النيابة العامة.

