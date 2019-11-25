فيديو.. مواطنون ينحرون بعيراً احتفاءً بفوز الهلال ببطولة آسيا

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نحر عدد من المواطنين بعيراً احتفاءً بفوز نادي الهلال على نادي أوراوا اليوم الأحد بهدفين مقابل لا شيء، وتتويجه ببطولة دوري أبطال آسيا.

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وبيّن مقطع فيديو متداول عملية نحر الجمل الذي وضع عليه مواطنون علم نادي الهلال، وهم يرددون: “مبروك يا شباب.. مبروك يا زعماء.. يا رب لك الحمد ولك الشكر”.

وتشتعل مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة باحتفالات جمهور الهلال والسعوديين عموماً بفوز ممثل الوطن بالبطولة الآسيوية، حيث نشروا مقاطع فيديو تتغنى بالهلال وتعدد بطولاته.



